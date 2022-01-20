Стал известен состав сборной России по сноуборду на Игры-2022

Федерация сноуборда России (ФСР) назвала состав национальной команды на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает ТАСС.

Мужчины: Виктор Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин.

Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования по сноуборду состоятся с 5 по 15 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград: по пять мужчины и женщины и один в смешанной дисциплине.

Соревнования пройдут в Пекине в снежном парке «Шоуган» (биг-эйр), в Чжанцзякоу — в «Геньтине» (хафпайп), в «Тайву» (слоупстайл, сноуборд-кросс) и «Ваньлуне» (параллельные дисциплины).

Ранее сборная России по фигурному катанию объявила состав на ОИ-2022 в Пекине.