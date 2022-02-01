Васильев: биатлонистам на ОИ предстоит такое испытание, что я им не позавидую

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что олимпийская трасса Национального центра биатлона в Чжанцзякоу станет настоящим испытанием для всех спортсменов.
Васильев: биатлонистам на ОИ предстоит такое испытание, что я им не позавидую
  • Gettyimages.ru

«Китайцы построили абсолютно новое стрельбище и новые трассы. Не знаю, как выразиться помягче, — в полях. Никакого леса, заграждения ветра и так далее. Я сейчас с тренерами разговариваю, а они мне рассказывают: «Тут такие ветра, как будут стрелять — непонятно». Фактически Олимпиада превращается в лотерею. Более того, снега в этом месте практически никогда не бывает. Эту трассу надули искусственными пушками, потому когда идет ветер — песок сыплется с боков. Она вся засыпана песком, ветер на стрельбище. В этом смысле спортсменам предстоит такое испытание, что я им не позавидую», — приводит слова Васильева ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Логинов пожаловался на качество олимпийской трассы в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить