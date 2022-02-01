Васильев: биатлонистам на ОИ предстоит такое испытание, что я им не позавидую

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что олимпийская трасса Национального центра биатлона в Чжанцзякоу станет настоящим испытанием для всех спортсменов.

«Китайцы построили абсолютно новое стрельбище и новые трассы. Не знаю, как выразиться помягче, — в полях. Никакого леса, заграждения ветра и так далее. Я сейчас с тренерами разговариваю, а они мне рассказывают: «Тут такие ветра, как будут стрелять — непонятно». Фактически Олимпиада превращается в лотерею. Более того, снега в этом месте практически никогда не бывает. Эту трассу надули искусственными пушками, потому когда идет ветер — песок сыплется с боков. Она вся засыпана песком, ветер на стрельбище. В этом смысле спортсменам предстоит такое испытание, что я им не позавидую», — приводит слова Васильева ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Логинов пожаловался на качество олимпийской трассы в Пекине.