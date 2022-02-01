Логинов пожаловался на качество олимпийской трассы в Пекине

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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о качестве снега на трассе в Пекине, где будут проходить зимние Олимпийские игры — 2022.
Логинов пожаловался на качество олимпийской трассы в Пекине
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«Снег, может быть, не как мука, но он на самом деле жёсткий. Понятно, он весь перемороженный, поскольку ночью -25..-20 °С. Очень сильный и постоянный ветер. Днём хоть и солнце, однако всё равно температура выше -8 °С или -10 °С не поднимается. Потому трасса не как асфальт, однако жёсткая, как стол. Ещё насчёт песка: здесь приехали организаторы уже, они начали делать контрольные отсечки. Они пилят полосы, чтобы прокладывать провода, и я заметил, что в нижних слоях трассы действительно грязно», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ». 

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Хованцев заявил, что мужская сборная России по биатлону готова к Олимпиаде.

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