Петиция Ягудина в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде набрала более 23 тысяч подписей
- РИА Новости
Отмечается, что если петиция наберёт 25 тыс. голосов, то она, «вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент».
В своём Instagram Ягудин объяснил, что ему невероятно обидно, что российская команда на Олимпийских играх в Пекине снова выступит без флага из-за санкций WADA, введённых в 2019 году.
Ягудин отметил, что запустил петицию, которую предлагает поддержать каждому, кто переживает за российский спорт.
«На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости! Эта петиция если и не дойдёт до WADA, то точно попадётся на глаза тем, кому небезразлична судьба России на международной спортивной арене», — рассказал спортсмен.
Он добавил, что, как и миллионы россиян, продолжит поддерживать российских спортсменов, под каким бы гимном, гербом и флагом они ни выступали.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.