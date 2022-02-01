Петиция Ягудина в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде набрала более 23 тысяч подписей

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин создал на платформе Change.org петицию с призывом разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Олимпиаде в Пекине. Она набрала уже свыше 23 тыс. подписей.

Отмечается, что если петиция наберёт 25 тыс. голосов, то она, «вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент».

В своём Instagram Ягудин объяснил, что ему невероятно обидно, что российская команда на Олимпийских играх в Пекине снова выступит без флага из-за санкций WADA, введённых в 2019 году.

Ягудин отметил, что запустил петицию, которую предлагает поддержать каждому, кто переживает за российский спорт.

«На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости! Эта петиция если и не дойдёт до WADA, то точно попадётся на глаза тем, кому небезразлична судьба России на международной спортивной арене», — рассказал спортсмен.

Он добавил, что, как и миллионы россиян, продолжит поддерживать российских спортсменов, под каким бы гимном, гербом и флагом они ни выступали.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, до декабря 2022 года сборные России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и гимном.