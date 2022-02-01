Латыпов рассказал о сильных морозах в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о первых эмоциях после приезда в Пекин на Олимпийские игры 2022 года.

«Условия вчера были достаточно сложные, хороший такой мороз. В этой ситуации нужно тепло одеваться. Если это повторится в день гонки, то всё будет зависеть от организаторов», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Он добавил, что благодаря интенсивной тренировке биатлонисты не замёрзли, хотя тело накрывало холодом. По мнению Лытыпова, температура тела постоянно была на грани замерзания.

Напомним, что национальная команда уже прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх 2022 года.

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