Тихонов: Бабиков не вносит позитивный настрой, а выносит сор из избы

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), раскритиковал поведение биатлониста Антона Бабикова.
Тихонов: Бабиков не вносит позитивный настрой, а выносит сор из избы
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«Помню, Бабиков говорил, что в команде не было дружбы и отношений. Его надо спросить: а что он лично сделал, чтобы был нормальный климат? Каждый должен объединять команду, вносить позитивный настрой, а он выносит сор из избы», — цитирует Бабикова Metaratings.

Напомним, что Бабиков заявил о недружелюбной атмосфере в команде. Позже биатлонисты мужской сборной России опровергли слова Бабикова, заявив, что всё делают вместе на соревнованиях.

Напомним, что национальная команда уже прибыла в Пекин для участия в Олимпийских играх 2022 года.

Ранее Драчёв заявил, что заболевание Васнецовой коронавирусом — результат расхлябанности СБР.

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