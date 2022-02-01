Чен рассказал о количестве четверных прыжков в произвольной программе ОИ-2022

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Трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен рассказал о планах на четверные прыжки на Олимпийских играх в Пекине.
Чен рассказал о количестве четверных прыжков в произвольной программе ОИ-2022
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«Не шесть. Мне 22 года, я уже не сумасшедший. Пять», — заявил Чен в беседе с журналистами.

Напомним, что Чен трижды подряд выигрывал чемпионат мира по фигурному катанию. С 2018-го он не выиграл золото лишь на одном старте в официальных турнирах.

На Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года фигурист из-за неудачной короткой программа потерял шансы на пьедестал почёта, хотя он выиграл в произвольной программе.

Ранее Уилсон заявила, что Медведева не реализовала весь свой потенциал из-за пандемии.

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