Уилсон: Медведева не реализовала весь свой потенциал из-за пандемии

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Канадский тренер по фигурному катанию Трейси Уилсон рассказала, почему двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла продолжить спортивную карьеру.
Уилсон: Медведева не реализовала весь свой потенциал из-за пандемии
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«Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт. Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не реализовала весь свой потенциал. Она его только искала», — цитирует Уилсон «Матч ТВ».

Она добавила, что Евгения Медведева постоянно на связи с ней и Брайаном Орсером. По мнению Уилсон, фигуристка вдохновляет других делать потрясающие вещи.

Напомним, что Медведева тренировалась под руководством Орсера и Уилсон с 2018 по 2020 год. На чемпионате мира в 2019 году она стала бронзовым призёром турнира. Из-за пандемии она прекратила сотрудничество с тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что Ягудин показал фото с Загитовой и Авербухом с олимпийского льда.

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