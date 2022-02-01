Уилсон: Медведева не реализовала весь свой потенциал из-за пандемии

Канадский тренер по фигурному катанию Трейси Уилсон рассказала, почему двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла продолжить спортивную карьеру.

«Я думаю, мы потеряли то, куда она могла привести спорт. Я думаю, причина полностью в ковиде. Она не реализовала весь свой потенциал. Она его только искала», — цитирует Уилсон «Матч ТВ».

Она добавила, что Евгения Медведева постоянно на связи с ней и Брайаном Орсером. По мнению Уилсон, фигуристка вдохновляет других делать потрясающие вещи.

Напомним, что Медведева тренировалась под руководством Орсера и Уилсон с 2018 по 2020 год. На чемпионате мира в 2019 году она стала бронзовым призёром турнира. Из-за пандемии она прекратила сотрудничество с тренерским штабом.

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