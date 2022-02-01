Чен: сборная России выдаст отличное выступление на командном турнире ОИ-2022

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Трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен поделился ожиданиями от выступления сборной России по фигурному катанию на командном турнире.
Чен: сборная России выдаст отличное выступление на командном турнире ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Уверен, что российская команда выдаст отличное выступление. Командный чемпионат мира был тому подтверждением. Это будет интересно», — цитирует Чена РИА Новости.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на чемпионате мира 2021 года в Японии. Практически во всех дисциплинах россияне заняли первые места.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Пекин. Фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах.

Ранее Нэйтан Чен поделился мнением о Валиевой, Щербаковой и Трусовой.

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