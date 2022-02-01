Чен: сборная России выдаст отличное выступление на командном турнире ОИ-2022

Трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен поделился ожиданиями от выступления сборной России по фигурному катанию на командном турнире.

«Уверен, что российская команда выдаст отличное выступление. Командный чемпионат мира был тому подтверждением. Это будет интересно», — цитирует Чена РИА Новости.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на чемпионате мира 2021 года в Японии. Практически во всех дисциплинах россияне заняли первые места.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Пекин. Фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах.

Ранее Нэйтан Чен поделился мнением о Валиевой, Щербаковой и Трусовой.