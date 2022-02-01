Чен: сборная России выдаст отличное выступление на командном турнире ОИ-2022
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«Уверен, что российская команда выдаст отличное выступление. Командный чемпионат мира был тому подтверждением. Это будет интересно», — цитирует Чена РИА Новости.
Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на чемпионате мира 2021 года в Японии. Практически во всех дисциплинах россияне заняли первые места.
Напомним, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Пекин. Фигуристы примут участие в командном и индивидуальном турнирах.
Ранее Нэйтан Чен поделился мнением о Валиевой, Щербаковой и Трусовой.