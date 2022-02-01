Нэйтан Чен поделился мнением о Валиевой, Щербаковой и Трусовой

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Трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен поделился мнением о российских фигуристках Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
Нэйтан Чен поделился мнением о Валиевой, Щербаковой и Трусовой
  • © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

«Все три девушки очень многое привнесли в фигурное катание, так что это был бы очень сложный выбор», — цитирует Чена ТАСС.

Он добавил, что рад, потому что не будет соревноваться с тремя россиянками на льду. По мнению Чена, они делают потрясающие вещи на прокатах.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Пекин. Фигуристы примут участие на командном и индивидуальном турнирах.

Ранее сообщалось, что Вайцеховская рассказала о «пузыре» в зоне ОИ в Пекине.

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