Сборная России по фигурному катанию приземлилась в Пекине
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Об этом сообщает ТАСС.
Все российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом из Красноярска в Пекин. Предолимпийский сбор команда проводила в Красноярске.
Напомним, что фигуристы примут участие на командном и индивидуальном турнирах. Олимпийские игры стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал решение Степановой купить билеты бизнес-класса в Пекин.