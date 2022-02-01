Сборная России по фигурному катанию приземлилась в Пекине

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Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года.
Сборная России по фигурному катанию приземлилась в Пекине
  • © AP Photo/Jae C. Hong

Об этом сообщает ТАСС.

Все российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом из Красноярска в Пекин. Предолимпийский сбор команда проводила в Красноярске.

Напомним, что фигуристы примут участие на командном и индивидуальном турнирах. Олимпийские игры стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал решение Степановой купить билеты бизнес-класса в Пекин.

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