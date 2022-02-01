Сборная России по фигурному катанию приземлилась в Пекине

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Все российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом из Красноярска в Пекин. Предолимпийский сбор команда проводила в Красноярске.

Напомним, что фигуристы примут участие на командном и индивидуальном турнирах. Олимпийские игры стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал решение Степановой купить билеты бизнес-класса в Пекин.