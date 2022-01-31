Украина вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу, где может сыграть с Россией

Сборная Украины по мини-футболу одержала победу над командой Казахстана в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе украинского коллектива с пенальти забил Пётр Шотурма, а также отличились Игорь Корсун, Михаил Зварыч, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. У казахов дубль оформил Биржан Оразов и одним голом отметился Дуглас.

Таким образом, украинцы пробились в полуфинал, где 4 февраля сыграют с победителем матча Россия — Грузия.

Ранее сообщалось, что сборная России встретится с Грузией в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу. Игра состоится 2 февраля.