Украина вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу, где может сыграть с Россией

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Сборная Украины по мини-футболу одержала победу над командой Казахстана в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах.
Украина вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу, где может сыграть с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе украинского коллектива с пенальти забил Пётр Шотурма, а также отличились Игорь Корсун, Михаил Зварыч, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. У казахов дубль оформил Биржан Оразов и одним голом отметился Дуглас.

Таким образом, украинцы пробились в полуфинал, где 4 февраля сыграют с победителем матча Россия — Грузия.

Ранее сообщалось, что сборная России встретится с Грузией в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу. Игра состоится 2 февраля.

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