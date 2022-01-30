В Bellator не исключили возможность реванша между Фёдором Емельяненко и Бейдером
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«Да, есть такой вариант с реваншем против Фёдора. Но у нас на горизонте — бой Бейдер — Конго. Потому посмотрим, что будет», — цитирует ТАСС представителя Bellator.
Фёдор Емельяненко проиграл американцу в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде.
30 января 2022 года Бейдер защитил свой титул, победив другого россиянина — Валентина Молдавского, который является учеником Емельяненко.
Ранее Бейдер назвал Молдавского жёстким соперником.