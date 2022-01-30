Источник: Миранчук дал своё согласие на переход в «Лацио»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может в скором времени перейти в «Лацио».

По информации журналиста Николо Скиры в его Twitter, футболист готов перейти в «Лацио». Миранчук уже встречался с агентами по поводу перехода в клуб.

СМИ сообщали о том, что «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду в «Лацио» при определённых условиях.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миранчук провёл 13 матчей за клуб из Бергамо, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее Карпин посетил матч «Сочи» — «Балтика» в рамках сбора в Турции.