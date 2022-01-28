Клишина обратилась к сборной России перед зимними Играми — 2022

Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении Дарья Клишина пожелала удачи сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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