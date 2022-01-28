Клишина обратилась к сборной России перед зимними Играми — 2022

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Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении Дарья Клишина пожелала удачи сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Клишина обратилась к сборной России перед зимними Играми — 2022
  • ©Alexander Hassenstein/Getty Images

«Желаю удачи всей нашей команде. Спортсменам желаю показать свой максимум, тренерам желаю олимпийской выдержки, а сборной России — занять первое место в медальном зачёте», — написала Клишина своём Instagram.

Легкоатлетка также пожелала российским спортсменам не болеть коронавирусной инфекцией на главном зимнем форуме четырёхлетия.

Ранее сообщалось, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, а также Ирина Казакевич и Валерия Васнецова отправились на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекин.

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