Клишина обратилась к сборной России перед зимними Играми — 2022
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«Желаю удачи всей нашей команде. Спортсменам желаю показать свой максимум, тренерам желаю олимпийской выдержки, а сборной России — занять первое место в медальном зачёте», — написала Клишина своём Instagram.
Легкоатлетка также пожелала российским спортсменам не болеть коронавирусной инфекцией на главном зимнем форуме четырёхлетия.
Ранее сообщалось, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, а также Ирина Казакевич и Валерия Васнецова отправились на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекин.