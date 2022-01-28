В СБР рассказали, когда Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетят на ОИ в Пекин

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, когда старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова смогут вылететь на Олимпиаду в Пекине.

Как сообщается в Telegram-канале СБР, они смогут вылететь в столицу Китая вечером 28 января. Напомним, они должны были отправиться туда накануне, но этого не удалось сделать из-за возникновения проблем с документами, так как якобы отсутствовали все необходимые разрешения для вылета.

Аналогичная проблема была у массажиста сборной России Романа Никитина, но её удалось оперативно решить, и он уже находится в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин.