В СБР рассказали, когда Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетят на ОИ в Пекин
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Как сообщается в Telegram-канале СБР, они смогут вылететь в столицу Китая вечером 28 января. Напомним, они должны были отправиться туда накануне, но этого не удалось сделать из-за возникновения проблем с документами, так как якобы отсутствовали все необходимые разрешения для вылета.
Аналогичная проблема была у массажиста сборной России Романа Никитина, но её удалось оперативно решить, и он уже находится в Пекине.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал положительный тест на COVID-19 по прилёте в Пекин.