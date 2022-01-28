Волосожар: держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поделилась ожиданиями от выступления фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в условиях «пузыря».

«Все, конечно, держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов не было ни у кого. Чтобы у ребят была возможность, наконец, выступить на Олимпиаде, к которой они так долго и особенно тяжело идут», — написала Волосожар в своём Instagram.

Фигуристке нелегко представить, как Олимпиада пройдёт в условиях социальной дистанции, ведь этот турнир — праздник для спортсменов. По мнению Волосожар, они могут не почувствовать атмосферу Игр.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию проводит предолимпийский сбор в Красноярске, откуда вылетит в Пекин (Китай).

Ранее Медведева выступила против повышения возрастного ценза в фигурном катании.