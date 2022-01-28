Волосожар: держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов
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«Все, конечно, держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов не было ни у кого. Чтобы у ребят была возможность, наконец, выступить на Олимпиаде, к которой они так долго и особенно тяжело идут», — написала Волосожар в своём Instagram.
Фигуристке нелегко представить, как Олимпиада пройдёт в условиях социальной дистанции, ведь этот турнир — праздник для спортсменов. По мнению Волосожар, они могут не почувствовать атмосферу Игр.
Напомним, что сборная России по фигурному катанию проводит предолимпийский сбор в Красноярске, откуда вылетит в Пекин (Китай).
Ранее Медведева выступила против повышения возрастного ценза в фигурном катании.