Волосожар: держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов

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Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поделилась ожиданиями от выступления фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в условиях «пузыря».
Волосожар: держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов
  • Gettyimages.ru

«Все, конечно, держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов не было ни у кого. Чтобы у ребят была возможность, наконец, выступить на Олимпиаде, к которой они так долго и особенно тяжело идут», — написала Волосожар в своём Instagram.

Фигуристке нелегко представить, как Олимпиада пройдёт в условиях социальной дистанции, ведь этот турнир — праздник для спортсменов. По мнению Волосожар, они могут не почувствовать атмосферу Игр.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию проводит предолимпийский сбор в Красноярске, откуда вылетит в Пекин (Китай).

Ранее Медведева выступила против повышения возрастного ценза в фигурном катании.

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