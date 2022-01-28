Азмун: ещё три месяца буду умирать за «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал подписание контракта с леверкузенским «Байером».

«Я ещё три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят со второй командой, я поеду», — заявил в эфире трансляции в Instagram Азмун.

Иранец уже подписал контракт с леверкузенским клубом, поскольку его нынешнее соглашение с питерцами истекает летом 2022 года.

Азмун сможет перейти в «Байер» в зимнее трансферное окно, если российский клуб договорится о покупке форварда «Интернасьонала» Юри Альберто.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о переходе Адамова.