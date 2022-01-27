«Зенит» проведёт матчи с «Бетисом» и «Рубином» при полупустых трибунах

Петербургский «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым домашние матчи в феврале будут проводиться с 50%-ной заполняемостью трибун стадиона «Газпром Арена».

РИА Новости

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