«Зенит» проведёт матчи с «Бетисом» и «Рубином» при полупустых трибунах
- РИА Новости
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Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
«Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в Лиге Европы (17 февраля) и проведёт матч 19-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (28 февраля).
Уточняется, что допуск на стадион осуществляется при наличии QR-кода.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Анадолу» в матче баскетбольной Евролиги.
Матчи против «Бетиса» и «Рубина» пройдут с 50-процентной заполняемостью «Газпром Арены» 👌🏻— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 27, 2022