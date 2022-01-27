«Зенит» проведёт матчи с «Бетисом» и «Рубином» при полупустых трибунах

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Петербургский «Зенит» получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым домашние матчи в феврале будут проводиться с 50%-ной заполняемостью трибун стадиона «Газпром Арена».
«Зенит» проведёт матчи с «Бетисом» и «Рубином» при полупустых трибунах
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

«Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в Лиге Европы (17 февраля) и проведёт матч 19-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (28 февраля).

Уточняется, что допуск на стадион осуществляется при наличии QR-кода.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Анадолу» в матче баскетбольной Евролиги.

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