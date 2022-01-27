На месте гибели Коби Брайанта и его дочери установлен памятник

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На месте гибели члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта и его дочери Джианны установлен памятник.
На месте гибели Коби Брайанта и его дочери установлен памятник
  • Gettyimages.ru

На вторую годовщину гибели Брайанта и его дочери в Калабасе (Калифорния) установили памятник. Баскетболист в игровой форме «Лейкерс» обнимает дочь, которая держит в руках мяч.

Напомним, что Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста, в авиакатастрофе погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.

Ранее «Локомотив-Кубань» разгромил «Лиеткабелис» в баскетбольном Еврокубке.

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