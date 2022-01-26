Поздняков объяснил, почему выступление под флагом ОКР не является дискриминацией россиян

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с отсутствием национального флага и гимна на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Поздняков объяснил, почему выступление под флагом ОКР не является дискриминацией россиян
  • AP

«Вся страна ждёт возвращения национального гимна и флага. Здесь всё достаточно чётко прописано в решении CAS: 17 декабря этого года истечёт срок санкций, наложенных решением суда, именно в этот день мы проснёмся утром, и всё станет как раньше. Ничто не может ни оттянуть этот срок, ни сократить его. Сейчас мы выступаем под флагом Олимпийского комитета России. Если быть совсем буквоедом и смотреть Олимпийскую хартию — основополагающий документ олимпийского движения, — то там можно найти строки «Олимпийские игры — это не соревнования между странами, а соревнования между атлетами, представляющими свои национальные олимпийские комитеты». С этой точки зрения никакого ущемления нет», — сказал Поздняков в эфире радио «Первое спортивное».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские атлеты не могут выступать под флагом России на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Ранее Поздняков высказался о заболевании коронавирусом членов олимпийской сборной России.

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