Поздняков высказался о заболевании коронавирусом членов олимпийской сборной России

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался относительно вспышек коронавируса среди спортсменов олимпийской сборной страны.
Поздняков высказался о заболевании коронавирусом членов олимпийской сборной России
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«Олимпиада — величайший спортивный праздник четырёхлетия. Но не все на этом празднике окажутся. Это самый большой вызов — преодолеть эти барьеры, уберечься от заболевания «омикроном» и принять участие в Играх. Болеют не только наши сограждане, а и некоторые спортсмены. Не скрываем оптимизма, но действующий штамм коронавируса ведёт себя более дружелюбно по отношению к спортсменам. Мы уверены, что здоровье спортсменов более крепкое. Плюс все они вакцинированы. Это должно дать некоторое преимущество в том, чтобы наши спортсмены сумели в короткие сроки восстановиться», — цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».

Накануне бобслеисты сборной России Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко сдали положительные тесты на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. 

Ранее сообщалось, что бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заболел коронавирусом.

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