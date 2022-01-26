Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заболел коронавирусом
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«21 января в Сочи я сдал тест на коронавирус и на следующий день получил положительный результат», — цитирует Кондратенко ТАСС.
Он добавил, что повторные тесты также показали положительный результат. В настоящий момент спортсмен находится на самоизоляции.
Напомним, что Алексей Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус на сборах в Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде в Пекине.
Ранее в сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали коронавирус среди спортсменов.