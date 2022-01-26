Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Бобслеист сборной России Василий Кондратенко сообщил о положительном результате теста на коронавирус перед стартом Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заболел коронавирусом
  • Gettyimages.ru

«21 января в Сочи я сдал тест на коронавирус и на следующий день получил положительный результат», — цитирует Кондратенко ТАСС.

Он добавил, что повторные тесты также показали положительный результат. В настоящий момент спортсмен находится на самоизоляции.

Напомним, что Алексей Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус на сборах в Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Ранее в сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали коронавирус среди спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить