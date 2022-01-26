Бобслеист олимпийской сборной России Кондратенко заболел коронавирусом

Бобслеист сборной России Василий Кондратенко сообщил о положительном результате теста на коронавирус перед стартом Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«21 января в Сочи я сдал тест на коронавирус и на следующий день получил положительный результат», — цитирует Кондратенко ТАСС.

Он добавил, что повторные тесты также показали положительный результат. В настоящий момент спортсмен находится на самоизоляции.

Напомним, что Алексей Пушкарёв сдал положительный тест на коронавирус на сборах в Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Ранее в сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали коронавирус среди спортсменов.