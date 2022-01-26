Легков высказался о возможной отмене Олимпиады в Пекине

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Спортивный комментатор и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал возможную отмену зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.
Легков высказался о возможной отмене Олимпиады в Пекине
  • AP

«Могут ли отменить Игры? Сложно сказать. Я не общаюсь с организаторами и Международным олимпийским комитетом, поэтому не знаю, какие у них мысли на этот счёт. Если Олимпиада в таком виде, с постоянными новостями о положительных и отрицательных тестах на коронавирус, всё же состоится, то тут скорее можно говорить об удаче спортсменов. Одним больше повезёт, другим — меньше. Чтобы сократить количество контактов, конечно, стоит просить расселить спортсменов по одному. Но далеко не у всех есть такие полномочия. Была ли такая возможность раньше? У нас подобной ситуации в своё время никогда не было. Мне не с чем сравнить», — сказал Легков RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Анфиса Резцова выразила мнение, что организаторы Олимпиады не отменят Игры из-за коронавируса.

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