Костомаров: в мужском одиночном катании мы не можем бороться за золото ОИ-2022
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«Не буду слишком критичным, но мы знаем, что на сегодняшний день в мужском одиночном катании мы находимся не на том уровне, чтобы бороться за высшую награду», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что с коронавирусом Коляды ничего не сделаешь. Федерация уже заменила фигуриста на Евгения Семененко — первого запасного.
25 января Коляда, занявший второе место на чемпионате России, выбыл из состава национальной команды на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного результата теста на коронавирус.
Ранее Роднина заявила, что женское одиночное катание — флагман страны на ОИ-2022.