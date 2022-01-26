Костомаров: в мужском одиночном катании мы не можем бороться за золото ОИ-2022

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Костомаров: в мужском одиночном катании мы не можем бороться за золото ОИ-2022
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«Не буду слишком критичным, но мы знаем, что на сегодняшний день в мужском одиночном катании мы находимся не на том уровне, чтобы бороться за высшую награду», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что с коронавирусом Коляды ничего не сделаешь. Федерация уже заменила фигуриста на Евгения Семененко — первого запасного.

25 января Коляда, занявший второе место на чемпионате России, выбыл из состава национальной команды на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного результата теста на коронавирус. 

Ранее Роднина заявила, что женское одиночное катание — флагман страны на ОИ-2022.

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