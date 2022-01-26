Роднина: женское одиночное катание — наш флагман на ОИ-2022

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине (Китай).
Роднина: женское одиночное катание — наш флагман на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Женское одиночное катание — наш флагман на Олимпийский играх. Здесь можно рассчитывать на полностью российский пьедестал», — цитирует Роднину Sport24.

Она также добавила, что у российских фигуристок нет соперниц на Олимпиаде, если только не они сами. По мнению Родниной, россиянкам удастся повторить успех и завоевать весь пьедестал почёта.

Напомним, что в составе сборной России в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тутберидзе отправились на предолимпийский сбор в Красноярск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить