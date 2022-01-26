Леонова: Коляда же не девочка, может остаться ещё на четыре года

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Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова отреагировала на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Леонова: Коляда же не девочка, может остаться ещё на четыре года
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«Значит, Коляде нужно будет оставаться в фигурном катании ещё на четыре года. Он же не девочка! Это они у нас мало живут в фигурном катании. Если без травм, можно спокойно дожить до следующей Олимпиады», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

Она добавил, что Коляду любят в других странах, у него есть регалии, поэтому стоит остаться на ещё один олимпийский цикл. При этом Леонова отметила, что рада за Евгения Семененко.

Напомним, что 25 января Михаил Коляда был исключён из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного результата теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко.

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