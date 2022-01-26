Погорилая призналась в зависти к более титулованным фигуристкам
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«Было. У призёров Олимпийских игр больше, так сказать, возможностей, и они более востребованные», — ответила Погорилая в своём Instagram.
Погорилая является бронзовым призёром чемпионата мира, а также серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы. В июле 2018 года спортсменка вышла замуж за бывшего российского фигуриста Андрея Невского. У пары есть дочь.
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