Погорилая призналась в зависти к более титулованным фигуристкам

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая ответила на вопрос о зависти к более титулованным фигуристкам.

«Было. У призёров Олимпийских игр больше, так сказать, возможностей, и они более востребованные», — ответила Погорилая в своём Instagram.

Погорилая является бронзовым призёром чемпионата мира, а также серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы. В июле 2018 года спортсменка вышла замуж за бывшего российского фигуриста Андрея Невского. У пары есть дочь.

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