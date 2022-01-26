Жулин: Коляда — один из лидеров команды, это большая потеря

Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин отреагировал на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Очень печальная новость и большая потеря для сборной России: Миша Коляда — один из лидеров команды», — цитирует Жулина Sport24.

При этом он добавил, что Евгению Семененко повезло. Жулин пожелал удачи фигуристу на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, что Михаил Коляда, занявший второе место на чемпионате России, выбыл из состава национальной команды на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко, который после чемпионата Европы потерял место в основном составе сборной России.

Ранее Авербух заявил, что это трагедия для Коляды: Олимпиада могла стать последней в его карьере.