Вяльбе: каждая Олимпиада — очередная война

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила своё отсутствие в составе российской делегации на Олимпийские игры в Пекине.

«Вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что поедет на Олимпиаду от FIS, и добавила, что с командой можно будет связываться только по рации и Skype.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. На следующий день начнутся соревнованиях лыжников.

Олимпийский комитет России объяснил отсутствие Вяльбе в составе делегации на ОИ-2022.