ОКР объяснил отсутствие Вяльбе в составе делегации на ОИ-2022
- AP
«Отсутствие президента ФЛГР Елены Вяльбе в списке команды ОКР обусловлено тем, что она аккредитована на Игры от Международной федерации лыжного спорта (FIS)», — написала пресс-служба ОКР в Telegram-канале.
В заявлении также говорится, что Вяльбе будет с командой на Играх.
Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. На следующий день начнутся соревнованиях лыжников.
Ранее сообщалось, что Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине.