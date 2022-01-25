ОКР объяснил отсутствие Вяльбе в составе делегации на ОИ-2022

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Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала заявление по поводу отсутствия главы Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елены Вяльбе в составе российской делегации на Олимпийские игры в Пекине.
ОКР объяснил отсутствие Вяльбе в составе делегации на ОИ-2022
  • AP

«Отсутствие президента ФЛГР Елены Вяльбе в списке команды ОКР обусловлено тем, что она аккредитована на Игры от Международной федерации лыжного спорта (FIS)», — написала пресс-служба ОКР в Telegram-канале.

В заявлении также говорится, что Вяльбе будет с командой на Играх.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. На следующий день начнутся соревнованиях лыжников.

Ранее сообщалось, что Устюгов примет участие в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине.

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