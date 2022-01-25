Каменский отреагировал на достижение Капризовым отметки в 100 очков в НХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский высказался о достижении форвардом «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым отметки в 100 набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Каменский отреагировал на достижение Капризовым отметки в 100 очков в НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Это большой результат лично для хоккеиста. Кирилл — молодец, так держать. Нужно наращивать и радовать нас, зрителей, болельщиков и самого себя», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

В матче с «Монреаль Канадиэнс» (8:2) россиянин отдал две результативные передачи. Теперь на счету 24-летнего Капризова 44 гола и 56 передач в 92 матчах за карьеру.

Ранее Яшин выразил мнение, что чем больше Капризов играет, тем больше у него будет достижений.

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