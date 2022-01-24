Крамер считает, что Устюгов выходит на свой уровень

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что его подопечный, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, возвращается на высокий уровень выступлений.
Крамер считает, что Устюгов выходит на свой уровень
  • РИА Новости
  • © Федерико Модика

«Я очень счастлив за Устюгова. Слишком долго его не было на Олимпийских играх. Сейчас он наконец-то сможет стартовать. Устюгов в хорошей форме, он возвращается на свой высокий уровень. Мне очень хочется увидеть прежнего Сергея именно в Пекине. Он получает много удовольствия от тренировок, от того, что делает. В случае с ним это важный момент. Сейчас Устюгов может показать хороший результат и побороться за медаль», — сказал Крамер в интервью «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 сентября 2022 года.

Ранее Якимушкин рассказал, на какой гонке выступит на ОИ в Пекине.

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