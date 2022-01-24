Крамер считает, что Устюгов выходит на свой уровень

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что его подопечный, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, возвращается на высокий уровень выступлений.

«Я очень счастлив за Устюгова. Слишком долго его не было на Олимпийских играх. Сейчас он наконец-то сможет стартовать. Устюгов в хорошей форме, он возвращается на свой высокий уровень. Мне очень хочется увидеть прежнего Сергея именно в Пекине. Он получает много удовольствия от тренировок, от того, что делает. В случае с ним это важный момент. Сейчас Устюгов может показать хороший результат и побороться за медаль», — сказал Крамер в интервью «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 сентября 2022 года.

Ранее Якимушкин рассказал, на какой гонке выступит на ОИ в Пекине.