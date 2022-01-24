Завьялова высказалась о рекомендации украинцам избегать россиян на ОИ в Пекине

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Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова высказалась о рекомендациях украинским спортсменам со стороны министра молодёжи и спорта страны Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
Завьялова высказалась о рекомендации украинцам избегать россиян на ОИ в Пекине
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«Во времена моей карьеры и раньше у нас всегда были хорошие отношения с украинскими лыжниками. Даже сейчас с некоторыми поддерживаем общение. Спорт вообще нельзя смешивать с политикой. Зачем это делать? Зачем настраивать на это спортсменов? Хотя понятно зачем, Россия никому не угодна», — сказала Завьялова RT.

Также бывшая лыжница считает, что данные рекомендации не повлияют на отношения украинских и российских спортсменов.

«Повлияет ли это на общение между украинцами и россиянами на Олимпиаде? Это всё зависит от людей. У каждого же своё мнение, взгляды. Я считаю, если люди из разных стран дружат, политическая ситуация не должна влиять на них вообще никак. Какие бы политики ни были, ничего не должно мешать человеческим и дружеским отношениям. Конечно, эта ситуация в какой-то мере всё равно влияет на атлетов, но ведь должен разум преобладать. Все же могут оказаться в такой ситуации: сейчас на Россию гонят, а потом будут на другую страну наговаривать. Сталкивать всех людей лбами из-за этого? Очень грустно всё это».

Ранее Драчёв назвал рекомендации украинцам на ОИ историей с политическим уклоном.

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