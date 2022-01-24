Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили среди прибывших на Игры в Пекин

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В организационном комитете зимней Олимпиады 2022 года сообщили, что четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией были выявлены среди лиц, которые прибыли в Пекин для участия в Играх.

Среди заболевших COVID-19 один спортсмен, сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что власти КНР выявили 72 больных коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду в Пекин.

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