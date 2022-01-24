Глава WADA выступил с обращением перед стартом ОИ в Пекине

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька опубликовал обращение перед стартом зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине.

«Мы ждём Игр-2022. Мы продолжим плотное сотрудничество с Международным агентством тестирования (ITA) и руководствоваться антидопинговыми правилами, чтобы обеспечить проведение тестирования на допинг для всех атлетов. Как обычно, мы направим в Пекин команду независимых наблюдателей. Она обеспечит ITA и МОК полным отчётом обо всех событиях с места проведения соревнований в режиме реального времени, а также расскажет о каждом аспекте антидопингового процесса. Позднее в 2022 году будет составлен полный отчёт. Для нас сотрудничество с организаторами Игр имеет важное значение. Командная работа, доверие и взаимное уважение — только так мы сможем гарантировать то, что атлетам будет предложена наилучшая программа действий», — гласит пост Баньки в Instagram.

Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что МОК пересмотрит правила допуска на ОИ-2022 для переболевших коронавирусом.

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