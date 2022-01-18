МОК пересмотрит правила допуска на ОИ-2022 для переболевших коронавирусом

Международный олимпийский комитет (МОК) может изменить противоэпидемиологические правила для тех, кто переболел коронавирусом.

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры», — говорится в заявлении МОК.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России будет выступать без национального флага и гимна из-за санкций WADA.

Ранее Авербух поделился ожиданиями от выступления российских одиночников на Олимпийских играх в Пекине.