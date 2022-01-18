МОК пересмотрит правила допуска на ОИ-2022 для переболевших коронавирусом

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) может изменить противоэпидемиологические правила для тех, кто переболел коронавирусом.
МОК пересмотрит правила допуска на ОИ-2022 для переболевших коронавирусом
  • Gettyimages.ru

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры», — говорится в заявлении МОК.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России будет выступать без национального флага и гимна из-за санкций WADA.

Ранее Авербух поделился ожиданиями от выступления российских одиночников на Олимпийских играх в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить