СЭ: ФХР назвала состав сборной на Олимпиаду в Пекине

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной страны для участия в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В окончательный список вошли 23 хоккеиста.

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев (оба — «Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артем Анисимов («Локомотив»).

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.

Ранее сообщалось, что переболевший коронавирусной инфекцией главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов присоединился к команде на предолимпийских тренировочных сборах в подмосковном Новогорске.