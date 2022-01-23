Блогер Пол заявил о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

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Известный блогер Джейк Пол отреагировал на приглашение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова перейти в его промоушен Eagle FC.
Блогер Пол заявил о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым», — ответил Пол в своём Twitter на русском языке.

В декабре Пол нокаутировал в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. На счету Пола пять побед и ни одного поражения на боксёрском ринге.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он одержал 29 побед в MMA и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вышел с карантина и прибыл на место проведения турнира Eagle FC.

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