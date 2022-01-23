Блогер Пол заявил о желании провести бой с Хабибом Нурмагомедовым
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«По рукам. Только если я буду драться с тобой первым», — ответил Пол в своём Twitter на русском языке.
В декабре Пол нокаутировал в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. На счету Пола пять побед и ни одного поражения на боксёрском ринге.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он одержал 29 побед в MMA и не потерпел ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вышел с карантина и прибыл на место проведения турнира Eagle FC.