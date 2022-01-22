Американский комментатор призвал отправить Бабикова на ОИ-2022

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Комментатор NBC Чад Салмела считает, что Союзу биатлонистов России (СБР) стоит включить Антона Бабикова в состав сборной на Олимпиаде в Пекине.
Американский комментатор призвал отправить Бабикова на ОИ-2022
  • РИА Новости

«СБР должен отвезти Бабикова в Пекин с ярко выраженной целью — участием в индивидуальной гонке. В советское время у них была длинная победная серия в гонках на 20 км, в том числе на Олимпийских играх. Что изменилось?» — написал Салмела в Twitter.

Антон Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве. Он не допустил промахов и пробежал дистанцию 20 км за 40 минут 15,8 секунды. 

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё обратился к Бабикову и Кариму Халили после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антерсельве.

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