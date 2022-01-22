Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов на командный турнир ОИ-2022

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая предложила свой вариант расстановки фигуристов на командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

«Валиеву — в короткую программу. Щербакову — в произвольную. Кондратюка — и в короткую, и в произвольную. В парах — Тарасову и Морозова. В танцах я бы сделала второю замену и поставила бы Синицину и Кацалапова и Степанову и Букина», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Российские фигуристы выступят в индивидуальном и командном турнирах. Предолимпийский сбор команда проведёт в Красноярске.

Ранее Жулин заявил, что сборная России по фигурному катанию на ОИ-2022 выиграет пять медалей.