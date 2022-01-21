Легкоатлет Лопин удивился своему попаданию в олимпийскую сборную России по бобслею

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Серебряный призёр чемпионата России 2020 года в беге на 100 м Дмитрий Лопин, который был включён в состав олимпийской сборной по бобслею на Олимпийские игры в Пекине, признался, что удивлён случившемуся.
Легкоатлет Лопин удивился своему попаданию в олимпийскую сборную России по бобслею
  • РИА Новости

«Попадание в состав олимпийской команды по бобслею получилось для меня неожиданным. Ещё больше я был удивлён после того, как продемонстрировал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале этого года в Латвии. Если же говорить про задачи на Олимпиаду, то пока что я ничего не загадываю из-за сложной коронавирусной ситуации в мире. Очень важно не заболеть перед соревнованиями, поэтому сейчас самое главное — это сохранить здоровье до соревнований», — цитирует слова спортсмена ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Гайтюкевич заявил, что бобслейная трасса в Пекине его полностью устраивает.

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