Легкоатлет Лопин удивился своему попаданию в олимпийскую сборную России по бобслею
- РИА Новости
«Попадание в состав олимпийской команды по бобслею получилось для меня неожиданным. Ещё больше я был удивлён после того, как продемонстрировал один из лучших результатов во время тестирований, последнее из которых проходило в начале этого года в Латвии. Если же говорить про задачи на Олимпиаду, то пока что я ничего не загадываю из-за сложной коронавирусной ситуации в мире. Очень важно не заболеть перед соревнованиями, поэтому сейчас самое главное — это сохранить здоровье до соревнований», — цитирует слова спортсмена ТАСС.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее Гайтюкевич заявил, что бобслейная трасса в Пекине его полностью устраивает.