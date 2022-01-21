Утверждён расширенный состав сборной ОКР для участия в ОИ в Пекине

На заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) был утверждён расширенный состав команды, которая примет участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

В состав сборной ОКР вошли 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Всего же олимпийская делегация из России будет включать в себя 509 человек — это спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал, сотрудники ОКР, Федерального медико-биологического агентства и оперативного штаба. Данный список не является окончательным — до 24 января в него могут быть внесены изменения.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, на них будет разыгрываться 109 комплектов медалей. Российские спортсмены принимают участие во всех видах программы.

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