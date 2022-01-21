Жулин рассказал о подготовке Синициной и Кацалапова к ОИ-2022

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Александр Жулин, тренер чемпионов мира и Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал о подготовке своих подопечных к Олимпиаде в Пекине.
Жулин рассказал о подготовке Синициной и Кацалапова к ОИ-2022
  • РИА Новости

«Выполнены все рекомендации врачей, сделаны все инъекции по Никитиной спине. Сейчас все восстанавливаемся, 23-го летим в Красноярск, с 24-го начинаем планомерно готовиться к Олимпийским играм в Пекине», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на данный момент, помимо дуэта Синициной и Кацалапова, есть одна выдающаяся пара — четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Как уж там они накатают — вопрос к фигуристам. Любой из них мечтал бы выиграть Олимпийские игры, любой из них будет класть на это всё. А нам, тренерам, остается только стоять за бортиком и  получать предынфарктное состояние», — добавил Жулин.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Жулин ответил на вопрос, стоит ли российской фигуристке Александре Трусовой облегчать свой контент на Играх в Пекине.

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