Минспорт: на подготовку спортсменов к Играм-2022 было выделено более семи млрд рублей

В Министерстве спорта России сообщили, что порядка 7 млрд рублей было выделено из федерального бюджета на подготовку российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«В течение четырёхлетнего олимпийского цикла из средств федерального бюджета было выделено более 7 млрд рублей. Сборные команды России обеспечены оборудованием, спортивным инвентарём и экипировкой специального и общего назначения, профинансированы мероприятия из единого календарного плана», — сообщает пресс-служба министерства.

Уточняется, что для участия в тестовых соревнованиях Министерством спорта было дополнительно выделено 412 млн рублей в 2021 году и из резервного фонда — 416 млн рублей в 2022-м.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ об усилении санитарно-карантинных мероприятий на базах, где проводят заключительные этапы подготовки участники сборных команд страны, которым предстоит выступать на Олимпийских играх.