Минспорт: на подготовку спортсменов к Играм-2022 было выделено более семи млрд рублей
- Gettyimages.ru
«В течение четырёхлетнего олимпийского цикла из средств федерального бюджета было выделено более 7 млрд рублей. Сборные команды России обеспечены оборудованием, спортивным инвентарём и экипировкой специального и общего назначения, профинансированы мероприятия из единого календарного плана», — сообщает пресс-служба министерства.
Уточняется, что для участия в тестовых соревнованиях Министерством спорта было дополнительно выделено 412 млн рублей в 2021 году и из резервного фонда — 416 млн рублей в 2022-м.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ об усилении санитарно-карантинных мероприятий на базах, где проводят заключительные этапы подготовки участники сборных команд страны, которым предстоит выступать на Олимпийских играх.