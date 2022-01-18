Матыцин подписал приказ об усилении антикоронавирусных мер на базах российских олимпийцев

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ об усилении санитарно-карантинных мероприятий на базах, где проводят заключительные этапы подготовки участники сборных команд страны, которым предстоит выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, спортсмены сборных команд страны не будут покидать расположение баз до отъезда на Олимпиаду-2022.

Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет тестирование атлетов, а тестирование тренеров и прочих специалистов обеспечивает ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». К тренировочному процессу спортсмены допускаются лишь по итогам отрицательного теста. До получения результатов они проживают в условиях полного карантина.

Для персонала баз каждые десять дней проводится обязательное ПЦР-тестирование, а каждые три дня — проверка экспресс-тестами. Также в Минспорте создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, который ведёт постоянный мониторинг по всем вопросам эпидемиологической обстановки на спортивных базах.

«В связи с распространением нового штамма COVID-19 мы приняли решение усилить санитарно-карантинные мероприятия, перейдя на закрытый режим работы на всех базах. Самое главное для нас — здоровье спортсменов, тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку к Олимпиаде. Большинство из них вакцинированы. Надеюсь, что все наши спортсмены будут здоровы и с отличным настроем поедут на Игры в Пекин», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Финальный этап подготовки сборных команд России к Играм-2022 проходит на спортивных базах в восьми регионах стран: Москве и Московской области, а также Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан и за рубежом.

Ранее сообщалось, что Чернышенко даст старт второму этапу заявочной кампании «Игр будущего — 2023».