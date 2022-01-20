Васильев: Бабиков подтвердил свои притязания на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу россиянина Антона Бабикова на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Бабиков подтвердил свои притязания на Олимпиаду. Если с Латыповым будет какая-то оказия, то замена в лице Бабикова будет достойная», — цитирует «Чемпионат» Васильева.

По его мнению, Бабиков отличается хорошей стрельбой, поэтому он бы очень сильно пригодился сборной в Пекине.

Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке в Антхольце. Российский биатлонист с нулём промахов пробежал дистанцию в 20 км за 40 минут и 15,8 секунды.

Серебряную награду получил норвежец Тарьей Бё (+9,7). Бронза досталась россиянину Саиду Халили (+48,5).

Напомним, что Бабиков включён в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине в качестве запасного.

Ранее тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о планах команды после седьмого этапа Кубка мира.