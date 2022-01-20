Васильев: Бабиков подтвердил свои притязания на Олимпиаду
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«Бабиков подтвердил свои притязания на Олимпиаду. Если с Латыповым будет какая-то оказия, то замена в лице Бабикова будет достойная», — цитирует «Чемпионат» Васильева.
По его мнению, Бабиков отличается хорошей стрельбой, поэтому он бы очень сильно пригодился сборной в Пекине.
Бабиков завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке в Антхольце. Российский биатлонист с нулём промахов пробежал дистанцию в 20 км за 40 минут и 15,8 секунды.
Серебряную награду получил норвежец Тарьей Бё (+9,7). Бронза досталась россиянину Саиду Халили (+48,5).
Напомним, что Бабиков включён в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине в качестве запасного.
Ранее тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о планах команды после седьмого этапа Кубка мира.