Поздняков: у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Игр-2022
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«Как и в Токио, знаменосцами будут два человека. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.
По его словам, с кандидатурами руководство ОКР определится после приезда российской делегации в Пекин.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.