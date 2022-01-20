Поздняков: у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Игр-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что два знаменосца представят сборную России на церемонии открытия зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Как и в Токио, знаменосцами будут два человека. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

По его словам, с кандидатурами руководство ОКР определится после приезда российской делегации в Пекин.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.