Поздняков: у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Игр-2022

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что два знаменосца представят сборную России на церемонии открытия зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
Поздняков: у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Игр-2022
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«Как и в Токио, знаменосцами будут два человека. Организаторы исходят из принципа гендерного равенства», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

По его словам, с кандидатурами руководство ОКР определится после приезда российской делегации в Пекин.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.

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