Ягудин оценил состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
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«Решение федерации по составу на Олимпиаду для меня не стало неожиданностью, оно вполне логичное. В танцах, парах и у девушек выбор был понятен практически сразу после чемпионата России», — цитирует Ягудина ТАСС.
Он также отметил, что Андрей Мозалёв заслуженно получил третью путёвку на Олимпийские игры, обыграв на чемпионате России и Европы Евгения Семененко.
При этом Ягудин добавил, что шансы российских парней на медали в Олимпиаде в индивидуальном турнире «ничтожно малы».
Ранее Плющенко отреагировал на попадание фигуриста Коляды в состав олимпийской сборной России.