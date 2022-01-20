Ягудин оценил состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Ягудин оценил состав олимпийской сборной России по фигурному катанию
  • © Павел Кашаев
  • globallookpress.com

«Решение федерации по составу на Олимпиаду для меня не стало неожиданностью, оно вполне логичное. В танцах, парах и у девушек выбор был понятен практически сразу после чемпионата России», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он также отметил, что Андрей Мозалёв заслуженно получил третью путёвку на Олимпийские игры, обыграв на чемпионате России и Европы Евгения Семененко.

При этом Ягудин добавил, что шансы российских парней на медали в Олимпиаде в индивидуальном турнире «ничтожно малы».

Ранее Плющенко отреагировал на попадание фигуриста Коляды в состав олимпийской сборной России.

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