Ягудин оценил состав олимпийской сборной России по фигурному катанию

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Решение федерации по составу на Олимпиаду для меня не стало неожиданностью, оно вполне логичное. В танцах, парах и у девушек выбор был понятен практически сразу после чемпионата России», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он также отметил, что Андрей Мозалёв заслуженно получил третью путёвку на Олимпийские игры, обыграв на чемпионате России и Европы Евгения Семененко.

При этом Ягудин добавил, что шансы российских парней на медали в Олимпиаде в индивидуальном турнире «ничтожно малы».

Ранее Плющенко отреагировал на попадание фигуриста Коляды в состав олимпийской сборной России.