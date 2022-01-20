Плющенко отреагировал на попадание фигуриста Коляды в состав олимпийской сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко отреагировал на то, что российский фигурист Михаил Коляда вошёл в состав олимпийской сборной России.
Плющенко отреагировал на попадание фигуриста Коляды в состав олимпийской сборной России
  • Gettyimages.ru

«Что касается Михаила Коляды, который уже выступал на Играх, то он сильный спортсмен. Он тренируется у моего великого тренера», — цитирует Плющенко ТАСС.

Коляда из-за травмы снялся с чемпионата Европы в Таллине (Эстония). При этом он сохранил своё место в составе олимпийской сборной России, заняв вторую позицию на чемпионате России.

Помимо Коляды, на Олимпиаде в мужском одиночном катании выступят Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв. Евгений Семененко — запасной.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на то, что в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию вошёл Андрей Мозалёв, а не Евгений Семененко.

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